У поїзд Харків-Львів врізався комбайн-судячи з кадрів, опублікованих в мережі, аварія сталася на переїзді.
У телеграм-каналі "Труха" з'явилися фото, на яких видно, що поїзд протягнув комбайн залізницею кілька метрів - ймовірно, водій габаритного транспорту хотів проскочити переїзд, але не встиг.
В результаті інциденту-пошкоджено зовнішнє облицювання вагонів поїзда.
На даний момент, інформації про постраждалих немає.
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Раніше повідомлялося, що водій фури загинув після зіткнення з поїздом.
Трагедія трапилася на Одеській залізниці вдень 22 вересня.
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Машиніст тепловоза застосував екстрене гальмування, однак, на жаль, наїзду уникнути не вдалося.
Після зіткнення водій вантажівки загинув на місці.
Нагадаємо, що фура з зерном перекинулася на трасі Київ-Одеса: момент потрапив на відео
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