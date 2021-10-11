У поїзд Харків-Львів врізався комбайн-судячи з кадрів, опублікованих в мережі, аварія сталася на переїзді.

У телеграм-каналі "Труха" з'явилися фото, на яких видно, що поїзд протягнув комбайн залізницею кілька метрів - ймовірно, водій габаритного транспорту хотів проскочити переїзд, але не встиг.

В результаті інциденту-пошкоджено зовнішнє облицювання вагонів поїзда.

На даний момент, інформації про постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що водій фури загинув після зіткнення з поїздом.

Трагедія трапилася на Одеській залізниці вдень 22 вересня.

В дані залізничників, на перегоні нікель-Побузький - Болеславчик на нерегульованому переїзді з наявністю дорожнього знака «СТОП», водій вантажного автомобіля КрАЗ виїхав на переїзд.

Машиніст тепловоза застосував екстрене гальмування, однак, на жаль, наїзду уникнути не вдалося.

Після зіткнення водій вантажівки загинув на місці.

Нагадаємо, що фура з зерном перекинулася на трасі Київ-Одеса: момент потрапив на відео

Ще Politeka писала, що фура врізалася в авто патрульних, не стало молодого поліцейського

Також Politeka повідомляла, на трасі Київ-Одеса перекинулася вантажівка, фото: "Вся дорога завалена ріпаком"