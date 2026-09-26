Доплати для пенсіонерів в Черкаській області виплачують автоматично тим, хто досяг 70, 75 або 80 років, але є умова щодо розміру пенсії — Пенсійний фонд пояснив, кому і скільки нараховуватимуть.

Пенсійні та соціальні виплати в Черкаській області цього року змінилися — тепер надбавку за вік отримають не всі, а лише ті, чия пенсія не перевищує певної межі. У Головному управлінні Пенсійного фонду України роз'яснили порядок нарахування коштів людям літнього віку.

З 1 січня 2026 року доплату до пенсії за досягнення певного віку нараховують тільки у випадку, якщо загальний розмір пенсійної виплати не більший за 10 340,35 гривні. Якщо пенсія вища за цю суму, надбавка за вік уже не передбачена.

Скільки доплачують у 70, 75 і 80 років

Розмір доплати залежить від того, до якої вікової категорії належить пенсіонер. Тим, кому виповнилося від 70 до 74 років, щомісяця додають 300 гривень. Пенсіонерам у віці від 75 до 79 років — 456 гривень. А після досягнення 80 років надбавка зростає до 570 гривень.

Важлива деталь: у 70 років доплата нараховується автоматично, звертатися до органів Пенсійного фонду не потрібно. А от при досягненні 75 років автоматично розмір надбавки переводять лише на попередній рівень — 300 гривень. Щоб отримати повні 456 гривень, потрібно подати заяву, і лише тоді до пенсії додадуть різницю у 156 гривень.

Як оформити доплату за вік

Той самий принцип діє після 80 років: щоб отримати максимальну надбавку в 570 гривень, слід звернутися до відділення Пенсійного фонду за місцем проживання. Для цього подають відповідну заяву, а також документи, що підтверджують особу та вік.

Надбавку призначають з дня досягнення відповідного віку — незалежно від того, коли пенсіонер звернувся із заявою. Наприклад, якщо людина народилася 20 числа, доплату нарахують саме з цієї дати, а не з моменту подання документів.

Фахівці Пенсійного фонду наголошують: суми надбавок встановлені законодавчо і не залежать від регіону, тож пенсіонери Черкаської області отримують кошти за тими самими правилами, що й мешканці інших областей.

Раніше Politeka повідомляла, грошова допомога в Черкаській області: як отримати від 10 800 до 12 300 гривень.

Також Politeka повідомляла, відключення світла у Черкаській області 25 та 26 вересня: опубліковано адреси та графіки.