Подорожчання продуктів у Сумській області відчутно вдарило по сімейних бюджетах: за місяць найбільше здорожчали яйця, цукор і гречка, а середня ціна свинини вже перевищила 220 гривень за кілограм.

Гуманітарна допомога в Сумській області виручає далеко не всі родини, тож решті доводиться рахувати кожну гривню. За даними моніторингу цін порталу Minfin (станом на 25 вересня 2026 року), у торговельних мережах, представлених і в Сумській області, за місяць подорожчали всі базові продукти.

Найбільший стрибок показали яйця курячі. Десяток «Квочки» (категорія С1) у серпні в середньому коштував 57,12 грн, а тепер — 78,99 грн. Яйця «Ясенсвіт» С1 подорожчали ще помітніше: із 59,49 до 84,25 грн за 10 штук.

Суттєво додав у ціні й цукор кристалічний. У серпні кілограм обходився в середньому в 30,22 грн, а зараз — 35,82 грн. У супермаркетах його продають від 34,90 до 38,50 грн.

Гречка за місяць зросла з 74,63 до 79,70 грн за кілограм, а рис довгий — із 59,74 до 63 грн. Рис пропарений сьогодні коштує в середньому 56,37 грн/кг.

Соняшникову олію рафіновану «Олейна» (850 мл) нині продають у середньому по 104,66 грн за пляшку, хоча в серпні вона коштувала 100,68 грн. Борошно пшеничне «Хуторок» додало до 36,72 грн за кілограм.

Найдорожчою серед базових продуктів лишається свинина. Грудинка коштує в середньому 221,82 грн/кг, лопатка — 229,24 грн, підчеревина — 245,97 грн, а ошийок — 332,33 грн за кілограм. Ще в серпні грудинка коштувала 205,75 грн/кг.

Подорожчання продуктів у Сумській області найвідчутніше вдарило по тих, хто щотижня купує яйця, цукор і крупи: саме ці позиції за неповний місяць додали у ціні найбільше.

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