У Кременчуці, сьогодні ніччю померла 4-річна дівчинка, на яку напередодні впало дерево, під час прогулянки в дитячому садочку.

Про це повідомляє Кременчуцька газета.

Трагедія сталася 21 жовтня, в одному з міських дитячих садочків Кременчука. Під час прогулянки, здійнявся сильний вітер, який повалив дерево. Внаслідок чого, двоє вихованців, 4-річна дівчинка та 5-річний хлопчик, та вихователь групи отримали суттєві тілесні пошкодження.

У хлопчика лікарі діагностували перелом стегна, а дівчинку з важкими травмами голови було доправлено до реанімаційного відділення дитячої лікарні. Де, не зважаючи на усі зусилля лікарів, вона померла.

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За твердженням свідків, якби група дітей вийшла на прогулянку на декілька хвилин раніше, жертв могло б бути більше.

За фактом травмування дітей кременчуцьким районним управління поліції відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією – невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 137 КК України).

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