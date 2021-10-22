Дівчинка весь час знаходилася в реанімації дитячої лікарні в критичному стані

У Кременчуці, сьогодні ніччю померла 4-річна дівчинка, на яку напередодні впало дерево, під час прогулянки в дитячому садочку.

Про це повідомляє Кременчуцька газета .

Трагедія сталася 21 жовтня, в одному з міських дитячих садочків Кременчука. Під час прогулянки, здійнявся сильний вітер, який повалив дерево. Внаслідок чого, двоє вихованців, 4-річна дівчинка та 5-річний хлопчик, та вихователь групи отримали суттєві тілесні пошкодження.

У хлопчика лікарі діагностували перелом стегна, а дівчинку з важкими травмами голови було доправлено до реанімаційного відділення дитячої лікарні. Де, не зважаючи на усі зусилля лікарів, вона померла.

За твердженням свідків, якби група дітей вийшла на прогулянку на декілька хвилин раніше, жертв могло б бути більше.

За фактом травмування дітей кременчуцьким районним управління поліції відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією – невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 137 КК України).

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