20 жовтня до реанімаційного відділення однієї з районних лікарень Полтавщини поступив 12-річний хлопчик. Лікарі діагностували в нього численні опіки.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

"Вранці 20 жовтня від лікарів швидкої допомоги до поліції надійшло повідомлення, що до лікарні госпіталізований 12-річний хлопчик з численними опіками різної тяжкості".

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Як з'ясували правоохоронці, опіки хлопчик отримав на кухні за місцем проживання.

Протягом чотирьох днів лікарі реанімаційного відділення боролися за життя маленького пацієнта. Проте всупереч усім зусиллям медиків, хлопчик зранку 24 жовтня помер.

"За даним фактом слідчим відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні поліції.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим поліції Полтавської області внесено відомості за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Правоохоронці проводять подальші слідчі дії.

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