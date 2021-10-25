20 октября в реанимационное отделение одной из районных больниц Полтавщины поступил 12-летний мальчик. Врачи диагностировали у него многочисленные ожоги.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.
"Утром 20 октября от врачей скорой помощи в полицию поступило сообщение, что в больницу госпитализирован 12-летний мальчик с многочисленными ожогами различной тяжести".
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Как выяснили правоохранители, ожоги мальчик получил на кухне по месту жительства.
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В течение четырех дней врачи реанимационного отделения боролись за жизнь маленького пациента. Однако вопреки всем усилиям медиков, мальчик утром 24 октября умер.
"По данному факту следователем открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении полиции.
В Единый реестр досудебных расследований следователем полиции Полтавской области внесены сведения по квалифицирующим признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Правоохранители проводят дальнейшие следственные действия.
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