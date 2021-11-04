Жителів Шевченківського району Києва переполошив нічний інцидент - стовп диму було видно здалеку, а в квартирах людей чітко відчувався запах гару.

Пожежа сталася на проспекті Перемоги. Жителі довколишніх будинків довго не могли зрозуміти, що горить, прокинувшись через різкий запах в своїх домівлях, і думаючи, що вогонь спалахнув в одній з квартир. Пізніше з'ясувалося, що горів ресторан "Mamamia", розташований в одноповерховій будівлі по пр. Перемоги, 9. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Києва.

Вогонь охопив покрівлю закладу і швидко поширився на площі 150 кв. метрів. Почалося загоряння, судячи з усього, з кухні, так як повністю вигоріли холодильники та інше кухонне обладнання.

Щоб загасити пожежу, рятувальникам довелося розібрати 200 кв. метрів стелі будівлі.

На щастя, постраждалих немає, так як в нічний час в приміщенні нікого не було.

О 00.47 пожежу було локалізовано, а о 02.50 - ліквідовано. На місці працювало 4 пожежні машини та 18 рятувальників. Причину загоряння встановлюють правоохоронці.

До речі, легковик і автобус зіткнулися на Харківщині, кадри: "машина вигоріла дотла"

Як повідомляла Politeka, замикання проводки призвело до пожежі в багатоповерхівці: кадри НП на Одещині

Також Politeka писала, що вибух прогримів у житловому будинку, будівлю охопила пожежа