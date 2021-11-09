Трагедія трапилася у вівторок, 9 листопада, на залізничній станції «Березань» в Київській області, під колеса поїзда потрапила жінка, врятувати її не вдалося.

Подробиці інциденту повідомляє прес-служба Нацполіції регіону і публікує кадри з місця.

Про подію в поліцію повідомили близько 11 години ранку. Швидкісний потяг сполученням "Київ-Харків" на повному ходу збив жінку.

Від отриманих травм 47-річна мешканка Березань загинула.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції. Правоохоронці займаються встановленням всіх обставин трагедії.

Інші подробиці події поки не повідомляються. Правову кваліфікацію події нададуть пізніше.

Зазначимо, часто причиною смертності під колесами поїздів в Україні стає недотримання правил переходу колій. За таке порушення передбачений штраф, правда, як показує статистика, це мало кого зупиняє.

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