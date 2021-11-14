Після низки подій, які вказують на підготовку атаки, влада Польщі готується до прориву мігрантів з боку білоруського кордону і приводить силовиків у бойову готовність.
Як пише Politeka.net з посиланням на "РБК-Україна", про це повідомили у Twitter прикордонної служби Польщі. Відзначається, що 14 листопада на кордоні з Білоруссю були помічені незвичайні дії. Польська влада припускає, що білоруські силовики готують мігрантів до здійснення прориву через кордон. Повідомляється, що мігрантам роздають обладнання для прориву, сльозогінний газ, а також дають інструкції.
Зазначимо, що вночі на кордоні вже були спроби прорватися. Хвилювання спостерігалися в таборі біженців біля Кузниці. Там же зафіксували скупчення озброєних білоруських силовиків.
Як повідомили в прикордонній службі Польщі, на кордоні був помічений фургон для телетрансляції, а деякі намети з мігрантами почали зникати.
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"Наші сили готові до дій", - зазначила польська сторона.
Нагадаємо, що на кордоні з Польщею хвилювання, Білорусь перекидає військових: що відомо.
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