Після низки подій, які вказують на підготовку атаки, влада Польщі готується до прориву мігрантів з боку білоруського кордону і приводить силовиків у бойову готовність.

Як пише Politeka.net з посиланням на "РБК-Україна", про це повідомили у Twitter прикордонної служби Польщі. Відзначається, що 14 листопада на кордоні з Білоруссю були помічені незвичайні дії. Польська влада припускає, що білоруські силовики готують мігрантів до здійснення прориву через кордон. Повідомляється, що мігрантам роздають обладнання для прориву, сльозогінний газ, а також дають інструкції.

Зазначимо, що вночі на кордоні вже були спроби прорватися. Хвилювання спостерігалися в таборі біженців біля Кузниці. Там же зафіксували скупчення озброєних білоруських силовиків.

Як повідомили в прикордонній службі Польщі, на кордоні був помічений фургон для телетрансляції, а деякі намети з мігрантами почали зникати.

"Наші сили готові до дій", - зазначила польська сторона.

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Niektóre namioty zaczynają znikać. Cudzoziemcy dostają instrukcje, sprzęt oraz gaz od 🇧🇾 służb. Widać, że strona 🇧🇾 przygotowuje się dzisiaj na dużą próbę forsowania granicy. Nasze siły są w gotowości do działania @Straz_Graniczna @MON_GOV_PL @PolskaPolicja pic.twitter.com/UnL43czw19 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 14, 2021

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