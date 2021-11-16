У вівторок, 16 листопада, біля будівлі Києво-Святошинського суду сталася стрілянина.

Як повідомляє Politeka з посиланням на відділ комунікації Києва, невідомий стрілець поранив чоловіка.

Свідки розповіли, що до будівлі суду за адресою вул. Мельниченко, 1 під'їхав автомобіль, з якого вийшли двоє невідомих та майже в упор розстріляли чоловіка.

Наразі правоохоронці встановлюють особу потерпілого. Попередньо відомо, що чоловік не є суддею. У поліції підтвердили факт стрілянини та зазначили, що після отримання повідомлення на вулиці Мельниченка негайно виїхали слідчо-оперативні групи, наряди патрульних та карета "швидкої допомоги".

Потерпілому надається медична допомога. Він тяжко поранений. А правоохоронцями проводиться спеціальна поліцейська операція по розшуку та затриманню зловмисників.

На початку листопада у Києві також лунали постріли. 33-річний чоловік почав стріляти прямо посеред вулиці. Коли на місце пригоди приїхали поліцейські, яких викликали перелякані перехожі, чолові почав поводитися вкрай зухвало та агресивно. Під час огляду було вилучено предмет схожий на пістолет та вісім патронів. Зловмисника було затримано.

Нагадаємо, що неадекват почав розмахувати пістолетом перед мамою з 7-річною дитиною

Також Рoliteka повідомляла, що українець влаштував стрілянину на власному весіллі