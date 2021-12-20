Інцидент з головною новорічною ялинкою стався в Маріуполі - дерево звалилося на натовп, з'явилися подробиці та кадри.

Так, увечері 19 грудня, на Театральній площі Маріуполя, коли люди зібралися навколо ялинки, яку прикрасили вогниками, щоб відзначити День Св. Миколая, дерево несподівано склалося навпіл. Про це повідомляє прес-служба місцевої міської ради.

На щастя, ніхто не постраждав. На опублікованих в Мережі кадрах видно, що люди вчасно встигли відбігти. Також видно, як верхівка ялинки з великою зіркою спочатку повільно нахилилася вліво, а потім кинулася вниз. Причиною інциденту стали сильні пориви вітру.

Місцева влада пообіцяла, що підрядна організація підніме ялинку і посилить конструкцію. Всі інші святкові локації (ярмарок, ковзанка, резиденція Свяого Миколая та ін.) продовжили працювати як завжди.

Українці бурхливо обговорюють дану подію:

"Дуже шкода. Сподіваюся відновлять, зміцнять. Красива ялинка!"

"Красиво склалася!"

"А що? Оригінальненько так, навіть краще стало, знову ж таки-тепер вона вітростійка"

"Не як у всіх!!! ексклюзив!!!"

"Головне, що ніхто не постраждав"

"Це дуже-дуже поганий знак..."

Примітно, що це вже третій подібний випадок за тиждень. Того ж дня, 19 грудня, але тільки вранці, головна новорічна ялинка впала в Лебедині Сумської області - теж не витримала вітру. А кількома днями раніше святкове дерево зламалося під час установки в селищі Романов на Житомирщині.

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