Так, увечері 19 грудня, на Театральній площі Маріуполя, коли люди зібралися навколо ялинки, яку прикрасили вогниками, щоб відзначити День Св. Миколая, дерево несподівано склалося навпіл. Про це повідомляє прес-служба місцевої міської ради.
На щастя, ніхто не постраждав. На опублікованих в Мережі кадрах видно, що люди вчасно встигли відбігти. Також видно, як верхівка ялинки з великою зіркою спочатку повільно нахилилася вліво, а потім кинулася вниз. Причиною інциденту стали сильні пориви вітру.
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Місцева влада пообіцяла, що підрядна організація підніме ялинку і посилить конструкцію. Всі інші святкові локації (ярмарок, ковзанка, резиденція Свяого Миколая та ін.) продовжили працювати як завжди.
Українці бурхливо обговорюють дану подію:
"Дуже шкода. Сподіваюся відновлять, зміцнять. Красива ялинка!"
"Красиво склалася!"
"А що? Оригінальненько так, навіть краще стало, знову ж таки-тепер вона вітростійка"
"Не як у всіх!!! ексклюзив!!!"
"Головне, що ніхто не постраждав"
"Це дуже-дуже поганий знак..."
Примітно, що це вже третій подібний випадок за тиждень. Того ж дня, 19 грудня, але тільки вранці, головна новорічна ялинка впала в Лебедині Сумської області - теж не витримала вітру. А кількома днями раніше святкове дерево зламалося під час установки в селищі Романов на Житомирщині.
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