У поліції розкрили деталі страшної пожежі, що сталася вночі в готельно-ресторанному комплексі на Вінничині. На момент інциденту в приміщенні перебувало півсотні дітей.

Так, пожежа виникла близько третьої години ночі на верхньому поверсі бази відпочинку "Батерфляй" в селі Садове Вінницького району, повідомляє прес-служба ГУНП. Вогонь охопив шестиповерхову будівлю і швидко поширився на площі понад 800 квадратних метрів. Люди стрибали з вікон, рятуючись від біди.

З палаючого приміщення були евакуйовані близько 60 осіб, у тому числі 54 дитини. За попередньою інформацією, три людини під час пожежі вистрибнули з вікна. Від отриманих ушкоджень померла дівчина. Інформація про неї встановлюється. Ще дві людини - 19-річна дівчина і 43-річний чоловік госпіталізовані в лікарню.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження та з'ясовують, що стало причиною трагедії.

Рятувальникам знадобилося більше двох годин, щоб приборкати полум'я і повністю його ліквідувати. У Мережі з'явилося відео з місця події. На кадрах видно, що полум'я повністю охопило дах комплексу.

"Жах", "справу будуть тягнути пару років і ніхто не сяде і не буде відповідати. Шкода дівчину", "жахливо. Може, хтось пояснить, чому там так багато дітей?", - коментують українці.

Нагадаємо, що пожежа спалахнула на базі відпочинку з дітьми під Вінницею, є поранені і загиблий: кадри трагедії

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