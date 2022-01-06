Страшна новина сколихнула Україну - в одному з сіл Одеської області не стало цілої родини, названа причина.

41-річний чоловік з племінниками 5, 7 і 9 років, а також їх 71-річною бабусею вирішили зустріти Новий рік в дачному будиночку в Надлиманському масиві Одеського району. Однак, свято обернулося справжньою трагедією. Всіх п'ятьох виявили мертвими в замкненому будинку, повідомляєт прес-служба поліції.

До правоохоронців звернувся друг сім'ї, коли дядько малюків не вийшов на роботу, тобто аж через чотири дні після їх загибелі. За його словами, 31 грудня чоловік з сім'єю поїхав за місто, щоб зустріти Новий рік на природі. Його сестра померла і він готувався стати опікуном для своїх племінників.

"Встановлено, що обстановка в будинку не порушена, ознак насильства на тілах не виявлено, слідів проникнення в будинок немає. Попередня причина смерті сім'ї - удушення чадним газом від паливного генератора", - йдеться в повідомленні поліції.

Пізніше з'ясувалося, що в ніч на 1 січня в селі вимкнули світло, тому сім'я використовувала паливний генератор, який працював у закритому приміщенні.

Місцеві розповіли в сюжеті "ТСН", що айтішник Георгій Головін встиг з рідними запустити феєрверки на вулиці, після чого всі разом вирушили в будинок.

"Діти з іграшками лежали на дивані. Як грали, дивилися телевізор, так і залишилися", – розповів місцевий житель Сергій Січкаренко.

Зазначимо, чадний газ називають "тихим вбивцею". Навіть якщо його концентрація в закритому приміщенні досягає піввідсотка – через 30 хвилин людина може померти, навіть не розуміючи, що отруїлася.

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