Правоохоронці з'ясовують обставини смерті молодого прикордонника, тіло якого знайшли на кордоні з Румунією – у хлопця виявили вогнепальне поранення.

Як передає Politeka.net з посиланням на molbuk.ua, про надзвичайну подію повідомили у прес-службі Чернівецького прикордонного загону.

Як стало відомо, тіло 19-річного прикордонника знайшли в Чернівецькій області в п'ятницю, 21 січня. На місце події одразу ж викликали швидку, яка констатувала смерть чоловіка. За попередніми даними, він помер від вогнепального поранення.

Службовці управління прикордонного загону також прибули на місце для з'ясування обставин смерті. На даний момент в прес-службі не стали повідомляти деталі інциденту. Там зазначили, що повідомлять подробиці пізніше, коли буде проведено розслідування, і якщо буде дано дозвіл слідчих органів.

Відомо, що хлопець був військовослужбовцем строкової служби. У підрозділі його охарактеризували з позитивного боку.

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