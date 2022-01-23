Як передає Politeka.net з посиланням на molbuk.ua, про надзвичайну подію повідомили у прес-службі Чернівецького прикордонного загону.
Як стало відомо, тіло 19-річного прикордонника знайшли в Чернівецькій області в п'ятницю, 21 січня. На місце події одразу ж викликали швидку, яка констатувала смерть чоловіка. За попередніми даними, він помер від вогнепального поранення.
Службовці управління прикордонного загону також прибули на місце для з'ясування обставин смерті. На даний момент в прес-службі не стали повідомляти деталі інциденту. Там зазначили, що повідомлять подробиці пізніше, коли буде проведено розслідування, і якщо буде дано дозвіл слідчих органів.
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Відомо, що хлопець був військовослужбовцем строкової служби. У підрозділі його охарактеризували з позитивного боку.
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