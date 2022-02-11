Викрали понад 10 мільйонів гривень, але в підсумку попалися.

Чиновники з МОЗ України скористалися своїм становищем, і вкрали значну суму з держбюджету

Про те, що певних службовців Міністерства охорони здоров'я, можуть посадити на реальний термін, оскільки було зафіксовано розкрадання 12 мільйонів гривень, в момент укладення договорів на закупівлю захисних костюмів для медичного персоналу, інформує Національна поліція України .

Зокрема, в минулий четвер, 10-го лютого, слідчою групою Нацполіції, за участю співробітників офісу Генерального прокурора, був проведений санкціонований обшук, в приміщеннях, що належали як МОЗ, так і приватній структурі, яка і продавала ці захисні костюми.

У процесі обшуку правоохоронці виявили документацію, включаючи й електронні носії інформації, що підтверджують існування шахрайської схеми: договору на придбання костюмів біологічного захисту (за значно завищеною вартістю, що не відповідає реальній ринковій) на суму в 34 мільйони гривень, з яких, в якості "відкату", чиновники отримали 12 мільйонів гривень.

На цей час правоохоронцями ініційовано проведення досудового розслідування відповідно до частини 5 статті 191"КК України". У тому випадку, якщо провина чиновників МОЗ буде доведена, фігуранти справи отримають реальний термін - від 7 до 12 років, із супутнім позбавленням прав обіймати аналогічні посади/займатися певною діяльністю на строк до 3 років плюс конфіскація майна.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що поліціянти з Дніпропетровської області викрали людину, і вимагали викуп у доларах.

Також раніше ми інформували про те, що за останню добу, в Одеській області коронавірусом захворіло понад 4 000 осіб.

А до цього наш портал повідомляли про те, як у Національній поліції України ставляться до нових співробітників.