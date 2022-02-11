Відкусив палець на руці, вигнав з квартири - але мати не писатиме заяви.

52-річний тернополянин виставив матір з її ж квартири, і відкусив жінці палець

Про випадок домашнього насильства, який нещодавно стався у багатоповерховому житловому будинку міста Тернополя, на своїй офіційній сторінці інформує ГУ НП в Тернопільській області.

Зокрема, повідомлення про неадекватну поведінку чоловіка надійшло до Національної поліції у четвер, 10-го лютого. Правоохоронці, які екстрено виїхали на виклик, піднялися на 7-й поверх будинку, але 52-річний чоловік не побажав запускати правоохоронців, і навіть розпилив у дверну щілину речовину, що має сльозогінні та дратівливі властивості. Але на цьому опір не закінчився - "неадекват" ще й стріляв у поліціянтів.

Після того, як на місце інциденту, на допомогу патрульним виїхали оперативники, включаючи працівників кримінальної поліції, мати зловмисника розповіла: вона прийшла додому, і побачила, що на підлозі квартири лежить син. Однак всупереч своєму безпорадному і дивному стану, син відмовився від будь-якого спілкування, і навіть вигнав матір з приміщення, зачинивши двері.

Втім, на цьому все не закінчилося: навіть після того, як поліціянтам вдалося затримати бешкетника, він продовжував відбиватися, попутно погрожуючи правоохоронцям розправою. Крім того, коли у дворі будинку мати все ж змогла підійти до сина, щоб витерти йому обличчя, чоловік відразу накинувся на жінку, і навіть відкусив їй фалангу пальця.

На цей момент "бешкетника" затримали, відповідно до статті 208 "КПК України". Після огляду квартири були виявлені та вилучені: вогнепальна зброя, балончик з перцевою сумішшю і патрони. Також, чоловік відмовляється спілкуватися, а мати, тим часом відмовляється писати на сина заяву, оскільки не має до нього жодних претензій.

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