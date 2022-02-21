Днем раніше, в одному з житлових будинків Львова, сталося обвалення сходової клітки, і люди опинилися замкнені у власних квартирах

Про те, що минулої неділі, 20-го лютого, близько 1 години дня, в багатоповерховому будинку, розташованому на вулиці Ставропігійська, 5 міста Львова зруйнувався сходовий проліт з третього по другий поверх, і як проходив процес звільнення людей із заблокованих квартир, можна побачити на знімках, опублікованих ГУ ДСНС по Львівській області.

Як стало відомо, своєчасно прибулі підрозділи фахівців-рятувальників, використовуючи висувні сходи, змогли успішно евакуювати мешканців, як з другого, так і з третього поверху аварійного під'їзду.

Також, рятувальники приступили до розбирання частин конструкції сходів, що повалилися, і виявили, що загиблі або травмовані люди відсутні. Всього в ліквідації наслідків зазначеного інциденту брали активну участь 17 співробітників "Служби порятунку", включаючи додані 4 одиниці спеціальної техніки.

Трохи пізніше було опубліковано відео, на якому можна розглянути наслідки падіння сходів.

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