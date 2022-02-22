У Бердянську шахрайка змогла видати себе за співробітницю "водоканалу" , і потім вкрала у літнього українця всі гроші
Про те, яке покарання загрожує аферистці, а також про деякі подробиці скоєного злочину, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, пише
Зокрема, в минулий понеділок, 21-го лютого, близько 3 години дня, від 52-річної мешканки Бердянська, надійшли повідомлення, що менше кількох годин тому, квартиру(розташовану на вулиці Крилова), в якій живе її 84-річний батько, відвідала незнайомка, попередньо представившись співробітницею "Водоканалу".
Обстеживши житло батька, заявниця звернула увагу на розкриті скриньки - з них зникла сума в 700 гривень. Отримавши ці відомості, що стосуються обставин крадіжки, включаючи прикмети ймовірної зловмисниці, правоохоронці розпочали оперативно-розшукові заходи.
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Через всього лише декілька годин, поліцейські визначилися з особистістю підозрюваної - це раніше несудима жінка, віком 38 років.
Викрадені кошти, як речові докази, вилучили у фігурантки справи, та повернули потерпілому. Після завершення розслідування, підозрювана отримає термін від 3 до 6 років.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що поліцейські затримали чоловіка, який вдарив ножем свою вагітну дружину.
Також раніше ми інформували про те, що у житловому масиві Харкова знайдено тіло літньої жінки.
А до цього наш портал повідомляли про те, що на одному з мостів Києва грів пасажирський мікроавтобус.