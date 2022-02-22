В Бердянске мошенница смогла выдать себя за сотрудницу "Водоканала", и потом украла у пожилого украинца все деньги

О том, какое наказание грозит аферистке, а также о некоторых подробностях совершенного преступления, на своей странице в соцсети Facebook, пишет Бердянский райотдел полиции ГУНП в Запорожской области.

В частности, в минувший понедельник, 21-го февраля, около 3 часов дня, от 52-летней жительницы Бердянска, поступили сообщение, что менее нескольких часов назад, квартиру(расположенную на улице Крылова), в которой живет ее 84-летний отец, посетила незнакомка, предварительно представившись сотрудницей "Водоканала".

Обследовав жилье отца, заявительница обратила внимание раскрытые ящики - из них исчезла сумма в 700 гривен. Получив эти сведения, касающиеся обстоятельств кражи, включая приметы вероятной злоумышленницы, правоохранители начали оперативно-розыскные мероприятия.

Спустя всего лишь несколько часов, полицейские определились с личностью подозреваемой - это ранее несудимая женщина, возрастом 38 лет.

Похищенные средства, как вещественные доказательств, изъяли у фигурантки дела, и возвратили потерпевшему. После завершения расследования, подозреваемая получит срок от 3 до 6 лет.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что полицейские задержали мужчину, который ударил ножом свою беременную супругу.

Также ранее мы информировали о том, что в жилом массиве Харькова найдено тело пожилой женщины.

А до этого наш портал сообщали о том, что на одном из мостов Киева грел пассажирский микроавтобус.