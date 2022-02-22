В Бердянске мошенница смогла выдать себя за сотрудницу "Водоканала", и потом украла у пожилого украинца все деньги
О том, какое наказание грозит аферистке, а также о некоторых подробностях совершенного преступления, на своей странице в соцсети Facebook, пишет
В частности, в минувший понедельник, 21-го февраля, около 3 часов дня, от 52-летней жительницы Бердянска, поступили сообщение, что менее нескольких часов назад, квартиру(расположенную на улице Крылова), в которой живет ее 84-летний отец, посетила незнакомка, предварительно представившись сотрудницей "Водоканала".
Обследовав жилье отца, заявительница обратила внимание раскрытые ящики - из них исчезла сумма в 700 гривен. Получив эти сведения, касающиеся обстоятельств кражи, включая приметы вероятной злоумышленницы, правоохранители начали оперативно-розыскные мероприятия.
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Спустя всего лишь несколько часов, полицейские определились с личностью подозреваемой - это ранее несудимая женщина, возрастом 38 лет.
Похищенные средства, как вещественные доказательств, изъяли у фигурантки дела, и возвратили потерпевшему. После завершения расследования, подозреваемая получит срок от 3 до 6 лет.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что полицейские задержали мужчину, который ударил ножом свою беременную супругу.
Также ранее мы информировали о том, что в жилом массиве Харькова найдено тело пожилой женщины.
А до этого наш портал сообщали о том, что на одном из мостов Киева грел пассажирский микроавтобус.