У Мережі публікують кадри того, що зараз відбувається в Києві. Зокрема, один з очевидців повідомив, що ворожа техніка розчавила машину, всередині якої знаходилася людина. Чути стрілянину.
На щастя, чоловік залишився живий, його звільнили з розчавленого авто, і зараз надають медичну допомогу.
В окупованому Чорнобилі зафіксували підвищення рівня радіації: що це означає
ЗСУ повернула контроль над островом Зміїний, відомо про нові втрати російської авіації: "Це вже сьомий..."
Росія пішла в бій танками під Харковом, ЗСУ розгромили противника: "Зупинили танкову атаку..."
У "Північного потоку-2" нові проблеми: позбавлені підтримки ключового фонду
Зірка "Євробачення" Руслана приголомшила пророчими кадрами: "Ми зняли це рівно 10 років тому»
У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Оболоні була помічена ворожа ДРГ.
"Просимо громадян повідомляти про пересування техніки!
Виготовляти коктейлі "Молотова", знешкоджувати окупанта!
Мирним жителям - бути обережними! Не залишати будинки!",- написано у зверненні.
Ворожа техніка була зупинена на Оболонському проспекті біля "Дрім Тауна", її обліпили люди, повідомляє Телеграм-канал "Реальна війна".
Генштаб звертається до громадян з проханням до сил оборони України.
"Перемога залежить від кожного з нас!
Приєднуйтесь до сил оборони України!
Нашу землю, нашу свободу, наше життя, відстоїмо тільки разом!",- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ЗСУ повернула контроль над островом Зміїний, відомо про нові втрати російської авіації
Як повідомляла Politeka, жителям Одеської області зробили термінове попередження
Також Politeka писала, що Дудь звернувся до українців у непростий час