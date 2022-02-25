Російські окупанти переїхали машину з водієм у Києві оприлюднено відео порятунку чоловіка, якому зараз надають медичну допомогу.

У Мережі публікують кадри того, що зараз відбувається в Києві. Зокрема, один з очевидців повідомив, що ворожа техніка розчавила машину, всередині якої знаходилася людина. Чути стрілянину.

На щастя, чоловік залишився живий, його звільнили з розчавленого авто, і зараз надають медичну допомогу.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Оболоні була помічена ворожа ДРГ.

"Просимо громадян повідомляти про пересування техніки!

Виготовляти коктейлі "Молотова", знешкоджувати окупанта!

Мирним жителям - бути обережними! Не залишати будинки!",- написано у зверненні.

Ворожа техніка була зупинена на Оболонському проспекті біля "Дрім Тауна", її обліпили люди, повідомляє Телеграм-канал "Реальна війна".

Генштаб звертається до громадян з проханням до сил оборони України.

"Перемога залежить від кожного з нас!

Приєднуйтесь до сил оборони України!

Нашу землю, нашу свободу, наше життя, відстоїмо тільки разом!",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ повернула контроль над островом Зміїний, відомо про нові втрати російської авіації

Як повідомляла Politeka, жителям Одеської області зробили термінове попередження

Також Politeka писала, що Дудь звернувся до українців у непростий час