Російські війська, які почали повномасштабне вторгнення в Україну, під час чергового обстрілу потрапили в один з житлових багатоповерхових будинків у Києві, район Жуляни.

Як пише Pooliteka.net, російські війська третій день ведуть війну проти України. Сьогодні, 26 лютого, випущена російськими ракетами ракета вразила один з житлових будинків у столиці України. Як відомо, багатоповерхівка знаходиться на вулиці Лобановського, Жуляни. За повідомленням з кількох джерел, жертв немає.

З'явилися не тільки кадри зруйнованого будинку, а й відео, де видно попадання ракети у багатоповерхівці. На кадрах ракета прилітає у верхню частину будівлі.

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