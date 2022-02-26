Як пише Pooliteka.net, російські війська третій день ведуть війну проти України. Сьогодні, 26 лютого, випущена російськими ракетами ракета вразила один з житлових будинків у столиці України. Як відомо, багатоповерхівка знаходиться на вулиці Лобановського, Жуляни. За повідомленням з кількох джерел, жертв немає.
З'явилися не тільки кадри зруйнованого будинку, а й відео, де видно попадання ракети у багатоповерхівці. На кадрах ракета прилітає у верхню частину будівлі.
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