Российские войска, которые начали полномасштабное вторжение в Украину, во время очередного обстрела попали в один из жилых многоэтажных домов в Киеве, район Жуляны.

Как пишет Pooliteka.net, российские войска третий день ведут войну против Украины. Сегодня, 26 февраля, выпущенная российскими ракетами ракета поразила один из жилых домов в столице Украины. Как известно, многоэтажка находится на улице Лобановского, Жуляны. По сообщению из нескольких источников, жертв нет.

Появились не только кадры разрушенного дома, но и видео, где видно попадание ракеты во многоэтажке. На кадрах ракета прилетает в верхнюю часть здания.

Напомним, Николай Томенко потребовал лишить Россию и Беларусь права на участие в Олимпиадах

А еще Politeka писала, что украинский ведущий Остапчук публично разругался с Киркоровым

Также Politeka сообщала, что лидер "Бумбокса" Хлывнюк засветил впечатляющий арсенал



