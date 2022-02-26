Как пишет Pooliteka.net, российские войска третий день ведут войну против Украины. Сегодня, 26 февраля, выпущенная российскими ракетами ракета поразила один из жилых домов в столице Украины. Как известно, многоэтажка находится на улице Лобановского, Жуляны. По сообщению из нескольких источников, жертв нет.
Появились не только кадры разрушенного дома, но и видео, где видно попадание ракеты во многоэтажке. На кадрах ракета прилетает в верхнюю часть здания.
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