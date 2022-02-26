Популярный артист Андрей Хлывнюк с группы "Бумбокс" показал полученное оружие и призвал граждан к обороне своих границ.

Как сообщает Politeka.net, Андрей Хлывнюк является солистом и фронтменом популярной группы "Бумбокс", которая известна на всю Украину. После наступления армии РФ мужчина не уехал из страны и остался защищать родную землю.

Более того, мужчина также призвал граждан к самообороне и защите своей территории. Он сам получил оружие и показал арсенал:

«Получил оружие, вступайте в ряды территориальной обороны и уничтожайте оккупантов» - пишет под кадрами Хлывнюк.

Как известно, российские войска вторглись в Украину и обстреливают не только стратегические объекты. В сети журналисты, блогеры и жители показывают последствия обстрелов по мирным гражданам.

Юлия Санина также высказалась:

«Спальный район Киева, мирные жители. Спасибо всем, кто вышел вчера на митинги! Самоудалитесь пожалуйста все, кто пишет «где вы были 8 лет назад!». Мы были на своей земле! А российские войска обстреливали ежедневно нашу бабушку в Горловке. Как же многим промыли мозг за эти годы. Прекратите смотреть российское ТВ. Там НЕТ правды» - пишет Юлия.

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