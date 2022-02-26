Как сообщает Politeka.net, Андрей Хлывнюк является солистом и фронтменом популярной группы "Бумбокс", которая известна на всю Украину. После наступления армии РФ мужчина не уехал из страны и остался защищать родную землю.
Более того, мужчина также призвал граждан к самообороне и защите своей территории. Он сам получил оружие и показал арсенал:
«Получил оружие, вступайте в ряды территориальной обороны и уничтожайте оккупантов» - пишет под кадрами Хлывнюк.
Как известно, российские войска вторглись в Украину и обстреливают не только стратегические объекты. В сети журналисты, блогеры и жители показывают последствия обстрелов по мирным гражданам.
В оккупированном Чернобыле зафиксировали повышение уровня радиации: что это значит
Зеленский экстренно обратился к президенту России: "Чтобы остановить..."
Трагедией обернулось празднования дня рождения в Киеве: появились горестные кадры с места
Лидера группы "Бумбокс" Хлывнюка засняли в центре Донецка и в Луганске: уникальные кадры
Ведущая "1+1" Маричка Падалко поразила поступком в прямом эфире: "До слез"
Юлия Санина также высказалась:
«Спальный район Киева, мирные жители. Спасибо всем, кто вышел вчера на митинги! Самоудалитесь пожалуйста все, кто пишет «где вы были 8 лет назад!». Мы были на своей земле! А российские войска обстреливали ежедневно нашу бабушку в Горловке. Как же многим промыли мозг за эти годы. Прекратите смотреть российское ТВ. Там НЕТ правды» - пишет Юлия.
Напомним, мощный пожар пылает в Харькове, очевидцы публикуют кадры: "ночью стало светло, как днем"
Как сообщала Politeka, членство России в Совете Европы приостановлено из-за нападения на Украину
Также Politeka писала, что публикуйте с геолокацией и временем: в Минобороны объяснили, как можно приблизить победу над врагом