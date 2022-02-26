Телеведущий в переписке отметил, что украинская армия победит, а позицию певца никто никогда не простит.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук, который еще недавно дружил с Филиппом Киркором, не смог проигнорировать ситуацию. Из-за вторжения РФ в Украину артист решил высказаться, но в ходе беседы произошли недопонимания и конфликт.

В Stories телеведущий показал переписку с Киркоровым. Как отметил Владимир, певец мог помочь, выразив свою позицию, но Филипп решил молчать, чтобы не расстраивать своего президента.

Телеведущий в переписке отметил, что украинская армия победит, а позицию певца никто никогда не простит.

Киркоров решил не развивать эту тему, а отметил, что Остапчук показал свое лицо и решил украинского телеведущего добавить в бан.

«П*дар. Мне стыдно, что мы были знакомы» - подчеркнул Остапчук.

Ранее певица Тина Кароль не смогла сдержать слез и высказалась по поводу происходящего в Украине.

«Пожалуйста, все, кто смотрит меня – распространите информацию! Я хочу призвать всех вас! Пожалуйста, берегите себя в эти два дня, я горжусь нашими мужчинами. Девушки, женщины, не выходите никуда.

Поймите, вы не заслужили быть в таком изолированном мире! Мы выстоим, мы смелые, но мы будем открытые! Я хочу обратиться ко всем, что слышит. Россияне, такого не должно быть!» - в слезах записала видеообращение Кароль.

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