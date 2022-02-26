Як пише Politeka.net, українці третій день борються за свою незалежність з російськими військами. Кілька днів тому Володимир Путін оголосив Україні війну, після чого віддав наказ про наступ. Лідер гурту» Бумбокс " Андрій Хливнюк підбадьорив українців, які борються з російськими військами, розповівши, які концерти чекають тепер росіян.

"Знаєте, де був наш перший концерт? Донецьк. А де були самі нехлюйські концерти? У Криму, біля води. У Чернігові люди забиралися на високий паркан і дивилися, як ми граємо. У Житомирі ми зіграли перший" дорослий " концерт, на який прийшло кілька тисяч людей. У Львові нас завжди приймали так, ніби ми заснували це місто. Як не пригадати рівно? Місто, де останні кілька років фанатизм зашкалює. А Херсон, де кожен концерт-це аншлаг! Прекрасна, улюблена Одеса! Миколаїв, Луцьк, Черкаси, Запоріжжя, Бровари, Кривий Ріг... А героїчний Маріуполь! І всі інші міста і села. Це наша Україна, яку Росія обстрілює ракетами. Фіксуйте все, що бачите. Фіксуйте, щоб нічого не забути. Є ще два міста, не в Україні, а... в Гаазі і Нюрнберзі. Добре б провести там два показових процесу.» - написав Хливнюк.

Фанати поставили більше тисячі лайків і залишили коментарі:

"Спасибі, Андрію, за все, що ви робите для України, хай береже вас Бог", " дуже люблю вашу творчість! Багато людей в Росії проти цього жаху! Ми за мир!", "Росія з вами ! Путін - не Росія !", "Все буде Україна!!!!!».