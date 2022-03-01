Як пише Politeka.net, Україна дає відсіч російським окупантам шостий день. Початковою метою російських окупантів було взяття Чорнобильської зони відчуження. Але після цього війська там застрягли і продовжують знаходиться вже майже тиждень. Прес-служба "Енергоатому" розповіла, що зараз з російськими військами.

"ДНТЦ ЯРБ:" загарбники відчувають значне зовнішнє і внутрішнє опромінення в Чорнобильській зоні відчуження»

Перебуваючи в зоні відчуження зараз і явно не володіючи навичками щодо забезпечення особистої безпеки при роботі на радіоактивно забрудненій території, загарбники відчувають значне зовнішнє і внутрішнє опромінення, яке, без сумніву, матиме стохастичний прояв у формі онкозахворювань.

Невігластво і нерозуміння небезпек, нехтування правилами, угодами і конвенціями часто призводять до прикрого самогубства", - написано було під фото.



