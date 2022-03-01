Как пишет Politeka.net, Украина дает отпор российским оккупантам шестой день. Изначальной целью российских оккупантов было взятие Чернобыльской зоны отчуждения. Но после этого войска там застряли и продолжают находится уже почти неделю. Пресс-служба "Энергоатома" рассказала, что сейчас с российскими войсками.

"ГНТЦ ЯРБ: «Захватчики испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение в Чернобыльской зоне отчуждения»

Находясь в зоне отчуждения сейчас и явно не обладая навыками по обеспечению личной безопасности при работе на радиоактивно загрязненной территории, захватчики испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение, которое, без сомнения, будет иметь стохастическое проявление в форме онкозаболеваний.

Невежество и непонимание опасностей, пренебрежение правилами, соглашениями и конвенциями часто приводят к досадному самоубийству", - написано было под фото.



