Як пише Politeka.net, Росія оголосила Україні війну 24 лютого. Російські війська продовжують наступ по всьому фронту. Опозиціонерка з Білорусі Ганна Красуліна повідомила про ситуацію з убитими російськими солдатами.

"У Мозирі (Білорусь) забиті всі морги, більшість з них - етнічні чеченці, дано вказівку на тривале зберігання тіл, щоб у Чечні не дізналися про реальні втрати ЗС РФ", - сказала опозиціонерка під час включення на телеканалі "Україна 24"

Нагадаємо, вранці 2 березня в Генштабі ЗСУ оприлюднили нові дані про втрати противника. За повідомленням українського командування, ворог втратив понад 5800 солдатів, а також 30 літаків, 31 вертольоти, 211 танків, понад 800 броньованих машин, 85 артилерійських систем.

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