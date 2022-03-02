Як пише Politeka.net, Росія оголосила Україні війну 24 лютого. Російські війська продовжують наступ по всьому фронту. Опозиціонерка з Білорусі Ганна Красуліна повідомила про ситуацію з убитими російськими солдатами.
"У Мозирі (Білорусь) забиті всі морги, більшість з них - етнічні чеченці, дано вказівку на тривале зберігання тіл, щоб у Чечні не дізналися про реальні втрати ЗС РФ", - сказала опозиціонерка під час включення на телеканалі "Україна 24"
Нагадаємо, вранці 2 березня в Генштабі ЗСУ оприлюднили нові дані про втрати противника. За повідомленням українського командування, ворог втратив понад 5800 солдатів, а також 30 літаків, 31 вертольоти, 211 танків, понад 800 броньованих машин, 85 артилерійських систем.