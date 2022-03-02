У Мозирі (Республіка Білорусь) забиті вже всі морги, про що повідомляє Білоруський опозиціонер Анна Красуліна.

Як пише Politeka.net, Росія оголосила Україні війну 24 лютого. Російські війська продовжують наступ по всьому фронту. Опозиціонерка з Білорусі Ганна Красуліна повідомила про ситуацію з убитими російськими солдатами.

"У Мозирі (Білорусь) забиті всі морги, більшість з них - етнічні чеченці, дано вказівку на тривале зберігання тіл, щоб у Чечні не дізналися про реальні втрати ЗС РФ", - сказала опозиціонерка під час включення на телеканалі "Україна 24"