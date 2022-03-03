Про це, як пише Politeka.net, повідомляється на офіційній сторінці УЗ.

«Перед Укрзалізницею було поставлене завдання направити 20 вагонів для вивезення 200-х російської армії зі станції Фастів, Одеса-Застава, Подільськ, Мерефа, Запоріжжя.

Вантажопідйомність одного вагона-рефрижератора 50 тонн, тобто зможемо вивезти 10 тис. убитих солдатів російської окупаційної армії.

Наразі вагони вже знаходяться на станціях в очікуванні повного навантаження.

Також Укрзалізниця розробляє регламент руху таких поїздів на санітарній відстані від інших поїздів та населених пунктів.

Ці вагони будуть задіяні виключно для перевезення вбитих окупантів російської армії. Українські солдати, які загинули, евакуйовуються силами ЗСУ, без застосування рухомого складу УЗ», - йдеться у повідомлеенні.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують нести величезні втрати на українські землі. В Генштабі ЗСУ опублікували нові дані. Так, станом на ранок 3 березня , загальні бойові втрати противника - близько 9000 осіб.