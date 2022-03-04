У столиці України, оперативниками Національної поліції був затриманий черговий диверсант

Про те, що біля однієї зі станцій метро міста Києва, правоохоронці спіймали зловмисника, який працює на РФ, а також у чому полягала його діяльність, і які предмети знайшли при обшуку, інформує Національна поліція України.

Затримання провели оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції: вони звернули увагу на дивного чоловіка, який занадто нервував і вельми незвично поводився.

Після проведення поверхневого огляду, поліцейськими були виявлені: фотоапарат, ноутбук, USB-накопичувачі та кілька SIM-карт. У ноутбуці опинилися фотографії військових частин, блокпостів і техніки Національної гвардії та Збройних Сил України, що дислокуються в Києві, а також їх місце розташування.

Незвичайна поведінка, завдяки якій диверсант і привернув увагу, викликана тим, що у нього були знайдені, судячи з усього, вже попередньо вжиті, наркотичні речовини.

Далі терориста передали в СБУ для проведення відповідних слідчих дій.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, куди можна перерахувати кошти, щоб наблизити перемогу України у війні.

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