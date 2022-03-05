На околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик.

Про це, як повідомляє Politeka.net, заявили в Оперативному команднуванні "Північ".

Пізніше в мережі з'явилося відповідне відео.

Повідомлялося також, що пілот встиг катапультуватися, проте незабаром з'явилася інформація, що чоловіка було піймано.

Пізніше з'явилася інформація, що другий пілот загинув.

Нагадаємо, раніше в Генштабі України повідомили, що українська протиповітряна оборона за минулу добу знищила 3 російських штурмовика і 3 вертольоти. Таким чином, за дев'ять днів війни ППО ЗСУ збило як мінімум 39 літаків і 40 вертольотів противника.

Так, вчора, 4 березня, окупанти втратили 3 «грача» - так називають штурмовики Су-25. Два збили в Чернігівській області і ще один-під Волновахою Донецької області.

"Крім того, в свій останній політ за минулу добу вирушили і три вертольоти російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі нагадали, що до початку повномасштабної війни Росії проти України їх авіаційне угруповання, зосереджене навколо українських державних кордонів, налічувало близько 700 одиниць авіаційної техніки: приблизно 450 літаків і понад 250 вертольотів.