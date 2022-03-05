Про це, як повідомляє Politeka.net, заявили в Оперативному команднуванні "Північ".
Пізніше в мережі з'явилося відповідне відео.
Повідомлялося також, що пілот встиг катапультуватися, проте незабаром з'явилася інформація, що чоловіка було піймано.
Пізніше з'явилася інформація, що другий пілот загинув.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Війська РФ витратили майже всі резерви: Данилов розповів, чого очікувати від ворога далі
На російському кладовищі з'явилися тисячі свіжовиритих могил, відео: "Вже готуються приймати своїх додому"
Арестович повідомив, про що вдалося домовитися з окупантами:"Це дуже добре"
"Кремлівські щури вже тремтять": глава Міноборони Резніков повідомив про перелом ситуації
Нагадаємо, раніше в Генштабі України повідомили, що українська протиповітряна оборона за минулу добу знищила 3 російських штурмовика і 3 вертольоти. Таким чином, за дев'ять днів війни ППО ЗСУ збило як мінімум 39 літаків і 40 вертольотів противника.
Так, вчора, 4 березня, окупанти втратили 3 «грача» - так називають штурмовики Су-25. Два збили в Чернігівській області і ще один-під Волновахою Донецької області.
"Крім того, в свій останній політ за минулу добу вирушили і три вертольоти російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.
У Генштабі нагадали, що до початку повномасштабної війни Росії проти України їх авіаційне угруповання, зосереджене навколо українських державних кордонів, налічувало близько 700 одиниць авіаційної техніки: приблизно 450 літаків і понад 250 вертольотів.