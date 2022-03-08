В Сумах ворожа авіація підступно нанесла удар по житлових будинках в понеділок, 7 березня, є жертви. Про це повідомила прес-служба ДСНС.
"Після 23 години на місто і район російські ворожі літаки скинули авіабомби", - повідомив голова ОДА Дмитро Живицький.
У мережі показали фото моменту авіаудару.
О 23:09 на місце події виїжджали рятувальники, які розбирали зруйновані конструкції будинків та ліквідовували пожежу. Вдалось деблокувати жінку, травмовану передали медикам.
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Також з-під завалів діставали тіла загиблих людей. Попередньо внаслідок обстрілу загинуло 9 людей, з них 2 дитини.
Зазначимо, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу повідомила, що о 10 годині ранку у вівторок 8 березня має запрацювати гуманітарний коридор для міста Суми, проте російський окупант може вдатися до провокацій.
У Мережі вже показали перші кадри евакуаціі населення.
"Зелений коридор" офіційно погоджений міністерством оборони Росії у відповідному листі до Міжнародного комітету Червого Хреста в Росії.
Маршрут для гуманітарного коридору один для евакуації людей: Суми, Голубівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. Жодні інші маршрути не погоджувались.
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