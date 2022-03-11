Як пише Politeka.net, російські окупаційні війська вторглися в Україну за наказом Володимира Путіна 24 лютого. Українці захищають свою землю вже 16-ту добу, але 12-ту добу війська РФ блокують місто Маріуполь, де живуть сотні тисяч українців. Маріупольська міськрада опублікувала у своєму тг-каналі інформацію про жертви серед мирного населення за час блокади.

"1582 мирних маріупольця вбиті російськими окупаційними військами за 12 діб блокади міста і нещадного обстрілу житлових кварталів.

Світла пам'ять загиблим у цій жахливій війні.

Кожен окупант буде горіти в пеклі. Ми ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо цей злочин проти людства, проти України, проти Маріуполя!",- було написано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що вперше в Україні померла дитина від зневоднення. Сталася чудова подія в Маріуполі, де місто знаходиться під блокадою окупаційних російських військ. 6-річна дівчинка перебувала під завалами і померла від зневоднення, повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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