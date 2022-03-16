Про це у новому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ, пише Politeka.net.

«Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.03 орієнтовно склали:

особового складу / personnel - близько 13800 осіб,

танків ‒ 430 од,

бойових броньованих машин ‒ 1375 од,

артилерійських систем– 190 од,

РСЗВ - 70 од,

засоби ППО - 43 од,

літаків– 84 од,

гелікоптерів– 108 од,

автомобільної техніки - 819 од,

кораблі /катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11.

Спеціальна техніка – 10», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Збройним Силам України вдалося завдати нищівних ударів по угрупованням військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України та, на окремих напрямках, перейти у контрнаступ.

За підсумками попередньої доби, за рахунок дій протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України було знищено три літаки (два з них Су-34). Крім того, збитий один вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.