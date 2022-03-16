Про це у новому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ, пише Politeka.net.
«Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.03 орієнтовно склали:
особового складу / personnel - близько 13800 осіб,
танків ‒ 430 од,
бойових броньованих машин ‒ 1375 од,
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артилерійських систем– 190 од,
РСЗВ - 70 од,
засоби ППО - 43 од,
літаків– 84 од,
гелікоптерів– 108 од,
автомобільної техніки - 819 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11.
Спеціальна техніка – 10», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Збройним Силам України вдалося завдати нищівних ударів по угрупованням військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України та, на окремих напрямках, перейти у контрнаступ.
За підсумками попередньої доби, за рахунок дій протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України було знищено три літаки (два з них Су-34). Крім того, збитий один вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.