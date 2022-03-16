Це найбільш руйнівний відомий удар українських військових по російських вертольотах з початку війни.

15 березня українські військові та бійці тероборони знищили сім вертольотів ворожої російської армії. Всі вони перебували на військовому аеродромі в селі Чорнобаївка біля Херсона.

Про це пише CNN, публікуючи знімки від Planet Labs.

Згідно з даними, зібраними FIRMS, операція наших військових сталася близько 13: 42 вівторка за місцевим часом. На супутникових знімках видно великий чорний стовп диму, що піднімається над аеродромом, і кілька палаючих вертольотів.

Там додали, що як мінімум три вертольоти ЗС РФ були помічені у вогні або знищені на цьому аеродромі. Насправді ж, за даними Генштабу ЗСУ, йдеться про сім одиниць такої ворожої техніки. Постраждали і військові машини противника. Приголомшлива ефективність. А ось це красиво і можна вічно дивитися на палаючу техніку окупантів.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ перейшли в контрнаступ і завдали нищівних ударів.

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