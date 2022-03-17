Нові дані наводить вранці 17 березня Генеральний штаб ЗСУ, пише Politeka.net.
"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.03 орієнтовно склали / 24.02 to 17.03
особового складу / personnel-близько / about 14000 чоловік,
танків / tanks-444 од,
бойових броньованих машин - 1435 од,
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артилерійських систем-201 од,
РСЗВ-72 од,
засоби ППО-43 од,
літаків-86 од,
вертольотів-108 од,
автомобільної техніки-864 од,
Кораблі / катери-3 од,
цистерн з ПММ-60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня-11.
Спеціальна техніка-10», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше видання The New York Times, з посиланням на дані розвідки і співрозмовників в Пентагоні заявило, що чим більше гине російських військових на українській землі, тим менше їх воля до перемоги.
Кількість загиблих російських військових в Україні вже перевищила загальну кількість американських солдатів, убитих за 20 років під час воєн в Іраку та Афганістані.
Чиновники Пентагону кажуть, що 10-відсотковий рівень втрат, включаючи вбитих і поранених, для одного підрозділу робить його нездатним виконувати бойові завдання.