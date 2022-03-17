Нові дані наводить вранці 17 березня Генеральний штаб ЗСУ, пише Politeka.net.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.03 орієнтовно склали / 24.02 to 17.03

особового складу / personnel-близько / about 14000 чоловік,

танків / tanks-444 од,

бойових броньованих машин - 1435 од,

артилерійських систем-201 од,

РСЗВ-72 од,

засоби ППО-43 од,

літаків-86 од,

вертольотів-108 од,

автомобільної техніки-864 од,

Кораблі / катери-3 од,

цистерн з ПММ-60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня-11.

Спеціальна техніка-10», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times, з посиланням на дані розвідки і співрозмовників в Пентагоні заявило, що чим більше гине російських військових на українській землі, тим менше їх воля до перемоги.

Кількість загиблих російських військових в Україні вже перевищила загальну кількість американських солдатів, убитих за 20 років під час воєн в Іраку та Афганістані.

Чиновники Пентагону кажуть, що 10-відсотковий рівень втрат, включаючи вбитих і поранених, для одного підрозділу робить його нездатним виконувати бойові завдання.