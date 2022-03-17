Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ.

В результаті нашим захисникам дісталися трофеї - БМП-1 і буксирувана протитанкова гармата МТ-12 «Рапіра».

«Все ціленьке і придатне для бойових завдань. Відтепер з них битимуть колишніх господарів», - наголошують в Генштабі.

Додамо, раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, що Росія вже втратила третину своїх літаків.

"За нашими підрахунками, ми збили приблизно одну третину літаків, які є в Росії. Тобто за 21 день Росія втратила третину своїх літаків", – зазначив він.

Він також додав, що в останні дні все менше затриманих льотчиків. Це може означати, що перед вильотом їх позбавляють можливості катапультуватися, щоб врятуватися.

У свою чергу українські розвідники раніше повідомляли, що у збитих над Україною російських льотчиків не розкриваються парашути.

"Днями українською системою ППО було збито російський літак Су-25. Ворожий льотчик катапультувався, але загинув. Збитий російський пілот став одним із багатьох тисяч окупантів, які прийшли "на Україну", а залишаться назавжди в українській землі. Однак цей випадок має свою особливість і поповнив статистику збитих асів Путіна, у яких після катапультування не розкрився парашут", - йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що наразі проводиться детальне вивчення уламків цього і раніше збитих літаків росіян, з попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом.