Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ.
В результаті нашим захисникам дісталися трофеї - БМП-1 і буксирувана протитанкова гармата МТ-12 «Рапіра».
«Все ціленьке і придатне для бойових завдань. Відтепер з них битимуть колишніх господарів», - наголошують в Генштабі.
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Додамо, раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, що Росія вже втратила третину своїх літаків.
"За нашими підрахунками, ми збили приблизно одну третину літаків, які є в Росії. Тобто за 21 день Росія втратила третину своїх літаків", – зазначив він.
Він також додав, що в останні дні все менше затриманих льотчиків. Це може означати, що перед вильотом їх позбавляють можливості катапультуватися, щоб врятуватися.
У свою чергу українські розвідники раніше повідомляли, що у збитих над Україною російських льотчиків не розкриваються парашути.
"Днями українською системою ППО було збито російський літак Су-25. Ворожий льотчик катапультувався, але загинув. Збитий російський пілот став одним із багатьох тисяч окупантів, які прийшли "на Україну", а залишаться назавжди в українській землі. Однак цей випадок має свою особливість і поповнив статистику збитих асів Путіна, у яких після катапультування не розкрився парашут", - йдеться у повідомленні.
У розвідці зазначили, що наразі проводиться детальне вивчення уламків цього і раніше збитих літаків росіян, з попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом.