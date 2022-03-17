В ходе боевого столкновения российские оккупанты позорно бежали от воинов 128-й отдельной горно-пехотной Закарпатской бригады, бросив оружие и технику.

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ.

В результате нашим защитникам достались трофеи - БМП-1 и буксируемая противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

"Все целенькое и пригодное для боевых задач. Отныне из них будут бить бывших хозяев», - отмечают в Генштабе.

Добавим, ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, что Россия уже потеряла треть своих самолетов.

"По нашим подсчетам, мы сбили примерно одну треть самолетов, которые есть в России. То есть за 21 день Россия потеряла треть своих самолетов", – отметил он.

Он также добавил, что в последние дни все меньше задержанных летчиков. Это может означать, что перед вылетом их лишают возможности катапультироваться, чтобы спастись.

В свою очередь украинские разведчики ранее сообщали, что у сбитых над Украиной российских летчиков не раскрываются парашюты.

"На днях украинской системой ПВО был сбит российский самолет Су-25. Вражеский летчик катапультировался, но погиб. Сбитый российский пилот стал одним из многих тысяч оккупантов, которые пришли "на Украину", а останутся навсегда в украинской земле. Однако этот случай имеет свою особенность и пополнил статистику сбитых асов Путина, в которых после катапультирования не раскрылся парашют", - говорится в сообщении.

В разведке отметили, что в настоящее время проводится детальное изучение обломков этого и ранее сбитых самолетов россиян, из предварительных результатов следует, что одной из причин несрабатывания парашюта может быть его умышленная неправильная укладка перед вылетом.