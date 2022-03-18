У Львові вранці окупанти вдарили по території в районі аеропорту. Інформацію підтвердив мер міста Андрій Садовий

За його словами, назвати адресу він не може, але "це точно не аеропорт", пише Politeka.net

«У будівлях нашого АТП - 1 пошкоджено вікна. Ситуація уточнюється і буде опублікована пізніше», - повідомив Садовий, попросивши жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

У той же час в мережі з'явилися кадри, на яких видно, що над містом стеляться чорні клуби диму.

Додамо, що в той же час в Харкові продовжують гасити пожежу на одному з найбільших ринків міста, який зазнав ракетних ударів ще вчора, 17 березня.

Вогонь поширився від торгових павільйонів на житлові будинки. Постраждали два будинки.

Під час гасіння пожежі загинув один рятувальник, ще один - госпіталізований.