За його словами, назвати адресу він не може, але "це точно не аеропорт", пише Politeka.net
«У будівлях нашого АТП - 1 пошкоджено вікна. Ситуація уточнюється і буде опублікована пізніше», - повідомив Садовий, попросивши жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
У той же час в мережі з'явилися кадри, на яких видно, що над містом стеляться чорні клуби диму.
Додамо, що в той же час в Харкові продовжують гасити пожежу на одному з найбільших ринків міста, який зазнав ракетних ударів ще вчора, 17 березня.
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Вогонь поширився від торгових павільйонів на житлові будинки. Постраждали два будинки.
Під час гасіння пожежі загинув один рятувальник, ще один - госпіталізований.