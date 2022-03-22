Відповідні кадри опубліковані телеграм-каналом полку "Азов" писати Politeka.net.
"Влуч, влуч, брате.... Є! Давай, Петрович, брат...", - звертається автор ролика до свого однополчанина, який і зробив успішний постріл.
Патрульні катери проекту 03160 "Раптор" відносяться до кораблів 4-го рангу у ВМФ ЗС Росії. Цей проект розроблений в КБ АТ „Ленінградський суднобудівний завод "Пелла" за завданням ВМФ ЗС Росії.
Катери призначені для патрулювання, проведення пошуково-рятувальних операцій, перекидання десанту в прибережній зоні морів, протоках і гирлах річок у світлий і темний час доби при максимальному видаленні до 100 миль від пункту базування. Також вони можуть входити до складу великого десантного корабля або універсального десантного корабля, розташовуючись в док-камері або на борту.
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Раніше Генштаб ЗСУ оприлюднив нові дані про втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення.
Згідно з цими даними, Росія втратила близько 15 300 чоловік зі складу своїх військ, а також:
509 танків
1556 бойових броньованих машин
252 артилерійські системи
80 РСЗВ
45 засобів ППО
99 літаків
123 вертольоти
1000 одиниць автомобільної техніки
три кораблі/катери
70 цистерн з ПММ,
35 БПЛА оперативно-тактичного рівня
15 одиниць спеціальної техніки.
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