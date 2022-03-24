Як пише Politeka.net, українці вже 29-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Сьогодні, 24 березня, речник СБУ Артем Дехтяренко розповів, як СБУ нейтралізувала діяльність ворогів у кількох областях.

"СБУ ліквідувала ботоферму, нейтралізувала ОЗУ і затримала псевдоволонтера

Ми продовжуємо системно викривати і затримувати колаборантів і зрадників", - написано було під кадрами.

Також було зазначено, що вороги діяли в Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Вінницькій області, а також Львові.

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"Всі затримані будуть відповідати за свої дії перед законом", - було підсумовано у зверненні.

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