Як пише Politeka.net, українці вже 29-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Сьогодні, 24 березня, речник СБУ Артем Дехтяренко розповів, як СБУ нейтралізувала діяльність ворогів у кількох областях.
"СБУ ліквідувала ботоферму, нейтралізувала ОЗУ і затримала псевдоволонтера
Ми продовжуємо системно викривати і затримувати колаборантів і зрадників", - написано було під кадрами.
Також було зазначено, що вороги діяли в Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Вінницькій області, а також Львові.
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"Всі затримані будуть відповідати за свої дії перед законом", - було підсумовано у зверненні.
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