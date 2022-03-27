Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків вирушив з гуманітарною місією в Чернігівську область, але потрапив під обстріл.

Як пише Politeka.net, українці вже 32-й день обороняються від російських окупантів. Одним з найінтенсивніших напрямків залишається Чернігів, де ворог постійно обстрілює місто. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків вирушив туди з гуманітарною місією, але потрапив під обстріл. Про це політик заявив на своїй сторінці у Фейсбук.

"З гуманітарною місією вдалося з'їздити на Чернігівщину. На жаль, доїхати в самий Чернігів не вдалося-потрапили під обстріл ворога. Слава Богу всі живі, але є поранені. Незважаючи на небезпеку, ми доставили ту допомогу, яка потрібна була місту.

26 березня для нас тепер новий день народження.

Спасибі хлопцям за їх професіоналізм, наші Збройні Сили України, які тримають сьогодні позиції і дають відсіч ворогам", - написав Марцінків.

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