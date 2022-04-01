30 березня, російські окупанти вбили студентку Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова Анастасію Тагірову. Про це йдеться на Facebook-сторінці навчального закладу.
Російські солдати обстріляли автомобіль, в якому дівчина разом з іншими волонтерами везла гуманітарну допомогу в Чернігів. Її авто обстріляли на переправі перед виїздом до міста.
Відомо також, що Настя навчалася на другому курсі факультету спеціальної та інклюзивної освіти. Колектив вишу висловив співчуття рідним і близьким дівчини.
"Впевнені, що винні обов'язково понесуть покарання. А ми будемо завжди пам'ятати нашу добру і красиву дівчинку. Світла і вічна пам'ять її душі", - зазначили в університеті.
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