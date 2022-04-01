Охтирська окружна прокуратура здійснює досудове розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни.

У місті Тростянець Сумської області після звільнення від окупантів виявили тіла закатованих мирних жителів. Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, військовослужбовці Збройних сил РФ викрадали і знущалися над мирними жителями Тростянця, в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення.

Окупанти — гірше звірів. 30 березня в місті виявили два пов'язаних тіла з вогнепальними пораненнями. Загиблими виявилися мирні жителі, про зникнення яких родичі повідомляли за кілька днів до цього.

Охтирська окружна прокуратура здійснює досудове розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч.2 ст. 438 КК України). Ця стаття передбачає позбавлення волі строком від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.

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