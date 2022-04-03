Начальник штабу полку" Азов " прокоментував ситуацію, яка зараз в Маріуполі, після кадрів зі звільнених Бучі, Гостомеля, Ірпені.

Як пише Politeka.net, українці вже 39-ту добу захищають від Російський окупантів. Вчора, другого квітня, стало відомо про повне звільнення Київської області від ворогів. Кадри міст, які до цього були в окупації, шокували весь світ. Начштабу полку" Азов " прокоментував, як йдуть справи в Маріуполі, де місто оточене вже довго час.

"Жахливі кадри з Ірпеня, Гостомеля, Бучі... Замордовані, вбиті окупантами цивільні в братських могилах, з зв'язаними руками на вулицях.

Та ще невідомі втрати Маріуполя, який досі заблокований російськими військами і без зв'язку.

Начальник штабу полку "Азов" капітан Богдан Кротевич прокоментував ситуацію в Маріуполі сьогодні і підкреслив, що з ворогом захисники Маріуполя будуть говорити тільки мовою зброї!",- написано було в повідомленні на сторінці полку "Азов".

Начштабу також зазначив, що понад 90% Маріуполя знищено. Військовий впевнений, що мета російських військ - повністю знищити Маріуполь разом з цивільним населенням.

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