Як пише Politeka.net, українці вже 39-ту добу захищають від Російський окупантів. Вчора, другого квітня, стало відомо про повне звільнення Київської області від ворогів. Кадри міст, які до цього були в окупації, шокували весь світ. Начштабу полку" Азов " прокоментував, як йдуть справи в Маріуполі, де місто оточене вже довго час.
"Жахливі кадри з Ірпеня, Гостомеля, Бучі... Замордовані, вбиті окупантами цивільні в братських могилах, з зв'язаними руками на вулицях.
Та ще невідомі втрати Маріуполя, який досі заблокований російськими військами і без зв'язку.
Начальник штабу полку "Азов" капітан Богдан Кротевич прокоментував ситуацію в Маріуполі сьогодні і підкреслив, що з ворогом захисники Маріуполя будуть говорити тільки мовою зброї!",- написано було в повідомленні на сторінці полку "Азов".
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Начштабу також зазначив, що понад 90% Маріуполя знищено. Військовий впевнений, що мета російських військ - повністю знищити Маріуполь разом з цивільним населенням.
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