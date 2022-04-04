У підвалі однієї зі шкіл Чернігівської області російські окупанти тримали в заручниках 150 людей. Про це в Telegram повідомив голова Чернігівської обласної Військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

У підвалі, де знаходилися дорослі і діти, люди вмирали, але ховати їх загарбники не давали. Живі перебували в одному приміщенні з мертвими.

"У цьому приміщенні ворог тримав понад 150 осіб одночасно. Випускав на вулицю. Іноді, не часто. Тут хворіли і вмирали. Тут живі були поруч з мертвими тілами... Голод. Спрага. Страх. Біль. Відчай. Туалет на відро. Задуха... Це жахливо. За це ворог теж обов'язково відповість. Відповість по повній", - написав Чаус і показав фото з місця події.

Нагадаємо, почалися ракетні обстріли Одеси, розкрита підла стратегія окупантів.

Як повідомляла Politeka, лідери Франції та Німеччини прокоментували трагедію Бучі.

Також Politeka писала, що у Білому домі прокоментували війну в Україні.