У підвалі однієї зі шкіл Чернігівської області російські окупанти тримали в заручниках 150 людей. Про це в Telegram повідомив голова Чернігівської обласної Військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
У підвалі, де знаходилися дорослі і діти, люди вмирали, але ховати їх загарбники не давали. Живі перебували в одному приміщенні з мертвими.
"У цьому приміщенні ворог тримав понад 150 осіб одночасно. Випускав на вулицю. Іноді, не часто. Тут хворіли і вмирали. Тут живі були поруч з мертвими тілами... Голод. Спрага. Страх. Біль. Відчай. Туалет на відро. Задуха... Це жахливо. За це ворог теж обов'язково відповість. Відповість по повній", - написав Чаус і показав фото з місця події.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
У РФ почалася прихована мобілізація: кого призовуть і скільки тисяч людей
ЗСУ збили бомбардувальник окупантів на Харківщині: з’явилося відео та перехоплення розмови
Ворог атакував Одесу, випущено кілька ракет: зафіксовано пожежі
"Малого і великого калібру": з'ясувалося, чим ще Пентагон допоможе Україні перемогти РФ
Нагадаємо, почалися ракетні обстріли Одеси, розкрита підла стратегія окупантів.
Як повідомляла Politeka, лідери Франції та Німеччини прокоментували трагедію Бучі.
Також Politeka писала, що у Білому домі прокоментували війну в Україні.