Командування противника, готуючись до наступальної операції на сході України, здійснює розгортання елементів оперативної побудови наступального угруповання та нарощує систему управління.

Про це доповідають у Генштабі ЗСУ, пише Politeka.net.

Згідно з оновленими даними, окупаційні війська проводять також перегрупування та намагаються покращити тактичне положення на окремих напрямках на півдні України.

Триває формування та переміщення додаткових підрозділів рф для участі у бойових діях на території України.

В то й же час на Поліському напрямку залишається висока імовірність ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури ворожими літаками, що діють з білоруських аеродромів.

В Генштабі ЗСУ також відмічають переміщення підрозділів Східного військового округу та повітряно-десантних військ з території республіки білорусь до російської федерації. Переміщення озброєння, військової техніки та особового складу здійснюється залізничним транспортом і повітряним шляхом.

За наявною інформацією, окремі підрозділи 35-ї загальновійськової армії (Бєлогорськ) та 36-ї загальновійськової армії (Улан-Уде) Східного військового округу розміщені у районах населених пунктів Речиця та Ямполь (Гомельська область республіки білорусь).

На Сіверському напрямку противник завершив відведення підрозділів зі складу Центрального військового округу на територію Курської області та розпочав їх подальше переміщення.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що російські загарбники переглянули стратегію війни в Україні – вони зосередились на окупації Донбасу та інших східних регіонів до 9 травня. Про це розповіли американському телеканалу CNN кілька чиновників, знайомі з останніми розвідданими.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що РФ проводить приховану мобілізацію.

Також повідомлялось, що окупанти закатували спортсмена з Книги рекордів України.

Крім того Politeka.net писала, що в Генштабі ЗСУ попередили про нові удари по Харкову.