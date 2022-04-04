Як пише Politeka.net, українці вже 40-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. За цей час вдалося не тільки зупинити ворогів, але і піти в контрнаступ по ряду напрямків. Але ситуація залишається складною в Маріуполі, де окупант повністю блокує місто. Заступник голови полку" Азов " повідомив, скільки вдалося знищити окупантів за минулу добу в місті.
"У добу бійці полку Азов знищили 2 танки, 1 МТЛБ з ЗУ і багато ворожої піхоти.
Ми віримо в кожного з нас – в кожного захисника Маріуполя! Ми віримо в Україну, ми віримо у військово-політичне керівництво, і ми безмежно любимо нашу Батьківщину!
Маріуполь-це Україна!",- повідомив боєць.
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