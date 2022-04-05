Про це повідомили в Повітряному командуванні «Захід» Повітряних Сил ЗС України, пише Politeka.net.

Це трапилось вночі, 5 квітня.

«Ймовірно, що цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях.

Засобами протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети, четверта - була пошкоджена, що не дало їй можливості точно потрапити в ціль», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що наведення ракет противником та ведення розвідки щодо результатів удару здійснювалося двома БПЛА оперативно-тактичного рівня, які теж знищені підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування "Захід".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вночі сили ППО знищили ворожу ракету у небі над Волинню.

Крім того ворог випустив дві ракети по Синельниківському району, які були також збиті силами нашої ППО. Минулося без постраждалих.

Ще дві ракети з касетними мінами прилетіли на територію Великомихайлівської ОТГ Дніпропетровської області. Одна жінка загинула - взяла в руки касетну міну.

Крім того російські окупанти під час обстрілів Маріуполя завдали удар по іноземному суховантажу, який було пришвартовано в міському порту.

Внаслідок обстрілів поранено одного члена екіпажу, а в машинному відділенні судна розпочалася пожежа.

Нагадаємо, Зеленський попередив Росію про чергові наслідки за повномасштабне вторгнення.

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