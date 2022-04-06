Про це в Instagram повідомила його мама Анна Яхно.
"Сьогодні ми знайшли тіло Сашеньки. Я дякую кожному, хто вірив, хто допомагав у пошуках, дякую кожному за ваші молитви і віру, дякую за підтримку. Завдяки вам мій синочок зустрівся зі мною. Сашенька, наш маленький ангел вже на небесах. Сьогодні його душа знайшла спокій", - написала Анна Яхно.
Коли почалася облога і бомбардування російськими окупантами, Саша якраз перебував у бабусі в Сухолуччі Вишгородського району.
Через зруйновані мости і заблоковані російськими військами дороги люди залишилися заблокованими і прийняли рішення евакуюватися на човнах.
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Наступного дня знайшли перевернутий човен і бабусю Саші. Вона потонула, але хлопчика, який був у рятувальному жилеті, ніде не було, тому рідні продовжували вірити в диво. Оголошення про пошуки і фото хлопчика облетіли всі соцмережі.
"Востаннє ми з Сашею розмовляли 9 березня, він був у дуже позитивному настрої, сказав:"Мамочко, ми дуже скоро побачимося, як тільки перестануть стріляти". Мої дні зараз злилися в один суцільний тимчасовий відрізок-пошуки... Я отримала повідомлення зі словами підтримки з усього світу, нескінченну кількість фото схожих діток, але тільки схожих", - розповідала мама Саші.
За деякими даними, човен потонув, бо окупанти встигли його розстріляти.
"За моїми даними, рашисти розстріляли човен. І саме тому він перекинувся, а люди загинули», - повідомила журналістка Ольга Омельянчук.
Нагадавши, почали з'являтися подробиці кошмару, що творився в Бородянці Київської області.
Також повідомлялося, що сили ЗСУ успішно женуть ворога з Херсонщини.
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